publicado em 15/03/2024

Acidente ocorreu próximo a um posto de combustíveis; vítimas foram socorridas e encaminhadas para a UPA local (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Uma batida traseira entre dois veículos no sentido Fernandópolis a Meridiano deixou duas pessoas feridas, mas com quadro leve, na rodovia Euclides da Cunha. O acidente aconteceu no início da noite de anteontem, próximo a um posto de combustíveis, e mobilizou equipes de resgate que agiram rápido para socorrer os envolvidos.

De acordo com a ocorrência, no veículo Uno, um homem de 63 anos e morador de Valentim Gentil estava sozinho no momento do acidente. Ele retornava para sua cidade quando foi atingido.

Apesar do susto, o homem estava consciente e orientado, apresentando um corte na testa e um trauma no braço esquerdo. Ele foi prontamente socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) local.

Já no veículo Gol verde, a vítima, um homem de 51 anos e morador de Meridiano, colidiu na traseira do Uno de Valentim Gentil, por motivos que serão esclarecidos pela perícia. Apesar de consciente, o homem estava confuso.

Ele também foi encaminhado para a UPA, dessa vez pelo Samu. A situação se complicou quando a vítima do Gol ficou presa nas ferragens, exigindo a intervenção do Corpo de Bombeiros para ser retirada do veículo.