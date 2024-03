O impacto foi tão forte que fez o carro rodar e parar no acostamento do trevo

publicado em 07/03/2024

O impacto foi tão forte que fez o carro rodar e parar no acostamento do trevo (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um acidente foi registrado no final da tarde desta quarta-feira (6), no trevo de Populina, envolvendo um carro e uma van, deixando várias pessoas feridas.

O acidente ocorreu quando um carro que entrava no trevo sentido à cidade de Populina foi atingido por uma van. O impacto foi tão forte que fez o carro rodar e parar no acostamento do trevo.

As vítimas do carro incluem uma condutora de 39 anos, consciente e orientada, sem escoriações significativas, e sua filha de 11 anos, que também não apresentava ferimentos visíveis, mas queixava-se de dor no abdômen. Outra criança no veículo, embora bastante assustada, não necessitou de atendimento e foi levada para casa por familiares.

Na van, um homem de 59 anos estava consciente e orientado, porém, com escoriações no ombro e dor na clavícula. Todas as vítimas foram encaminhadas para o Hospital João Veloso pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), para avaliação médica e tratamento.