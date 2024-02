O evento deste ano já tem a dupla Matheus e Kauan e o cantor Luan Pereira já confirmados; a festa será de 1 a 4 de maio

publicado em 08/02/2024

A estrela principal da noite de sexta-feira (3) será a dupla queridinha do Brasil, Jorge e Mateus (Foto: Cadu Fernandes/Assessoria)

Fernanda Cipriano

A organização do Valentim Rodeio Show começou a anunciar oficialmente o line-up de artistas que irão agitar o público na edição deste ano. Com uma mistura de talentos consagrados e novos destaques da música sertaneja, a programação promete trazer o embalo já conhecido da festa.

A estrela principal da noite de sexta-feira (3) será a dupla queridinha do Brasil, Jorge e Mateus. Conhecidos por hits que conquistaram o país inteiro, como "Paredes", "Sosseguei" e "Vou Voando", os cantores prometem uma apresentação repleta de animação e romantismo.

Abrindo a série de shows, na quarta-feira (1) será a vez da presença de Matheus e Kauan, com entrada franca. Com uma trajetória de sucesso e músicas que embalam corações, a dupla promete iniciar o Valentim Rodeio Show com muita energia e alegria, interpretando sucessos como "O Nosso Santo Bateu" e "Decide Aí".

No sábado (4), é a vez de Luan Pereira subir ao palco e contagiar o público com sua música envolvente e carisma único. Com uma voz marcante e um repertório repleto de canções autênticas e atuais, Luan promete uma noite de muita animação e descontração.

O Valentim Rodeio Show é conhecido por sua estrutura e pela organização que garante o conforto e a segurança de todos. Além dos shows, o evento contará com praça de alimentação, parque de diversões e diversas atrações para garantir a diversão de toda a família.