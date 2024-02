A festa por lá acontece no próximo dia 27 de abril, a partir das 21h e na edição deste ano, o baile traz uma novidade que é a missão solidária

publicado em 22/02/2024

O Baile da Rainha do Rodeio acontecerá na quadra da Escola Cícero Usberti no dia 27 (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A quadra coberta da Escola Cícero Usberti será palco de um dos eventos mais aguardados do calendário de Valentim Gentil: o Baile da Rainha do Rodeio. A festa por lá acontece no próximo dia 27 de abril, a partir das 21h e na edição deste ano, o baile traz uma novidade que é a missão solidária.

Dez candidatas estarão na disputa pelo cobiçado título de Rainha do Valentim Rodeio Show 2024, em uma noite repleta de beleza, elegância e emoções. Além do concurso, os presentes poderão curtir shows ao vivo de Flávio & Rodrigo e Pablo & Gabriel, garantindo uma trilha sonora animada e envolvente para a festa.

Os convites e mesas já estão disponíveis no escritório comercial do Valentim Rodeio Show, localizado na Av. Cavalin, 548, Centro.