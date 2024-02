A equipe do Corpo de Bombeiros, que já estava empenhada em outras ocorrências decorrentes do temporal, agiu e acionou a Secretaria de Trânsito para interditar e sinalizar a área afetada

publicado em 02/02/2024

Um dos acidentes mais graves ocorreu na avenida da Saudade, no bairro Santo Antônio, onde um cabo de energia se rompeu (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um temporal com fortes chuvas e rajadas de vento atingiu a cidade de Fernandópolis, e toda a região, na noite de anteontem, e causou uma série de transtornos e preocupações para os moradores da cidade vizinha.

Um dos acidentes mais graves ocorreu na avenida da Saudade, no bairro Santo Antônio, onde um cabo de energia se rompeu. A equipe do Corpo de Bombeiros, que já estava empenhada em outras ocorrências decorrentes do temporal, agiu e acionou a Secretaria de Trânsito para interditar e sinalizar a área afetada.

A Secretaria de Trânsito, ao chegar ao local, assumiu as medidas para garantir a segurança dos moradores próximos, enquanto um funcionário acionava a Neoenergia Elektro para as ações emergenciais. O registro da ocorrência foi feito por volta das 22h.

A ventania provocou diversos outros transtornos pela cidade, como quedas de árvores, galhos e placas. As equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Serviços Municipais foram mobilizadas para atuar na remoção desses obstáculos, para desobstruir vias públicas e garantir a segurança dos moradores.