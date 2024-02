Votuporanguenses realizaram o sorteio de um Fusca 76, de cor branca, para levantar fundos a Instituição sediada em Barretos

publicado em 16/02/2024

61 anos de atendimento levando humanização aos pacientes diagnosticados com câncer e atenção para familiares (Foto: Hospital de Amor de Barretos/Reprodução)

Thábata Waideman

Estagiária sob supervisão

O Hospital de Amor de Barretos arrecadou mais de R$ 89 mil na campanha ‘1ª Ação entre Amigos’, de voluntários de Votuporanga, que sorteou um Fusca 76, de cor branca, no fim do ano passado. A ação teve o objetivo de ajudar nos custos fixos da instituição que atende pacientes diagnosticados com o câncer.

O Hospital de Amor de Barretos é uma referência em toda a região quando a questão é atendimento de qualidade, cuidado e humanização. Com a ideia de colaborar na organização de uma dessas campanhas, o empresário votuporanguense Carlos Polaquini, doou para o hospital o carro para a realização de uma rifa solidária, os ingressos foram vendidos no valor de R$10.

Ao final da campanha o valor arrecadado foi de R$ 89,1 mil que chegaram em bom momento para suprir custos fixos e necessidades da instituição, que atende pacientes de forma gratuita do início ao fim do tratamento.