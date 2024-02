As oportunidades contemplam candidatos com variados níveis de formação, desde ensino médio até graduação superior, proporcionando uma ampla gama de possibilidades para os interessados ingressarem no serviço público municipal

publicado em 07/02/2024

Os interessados em concorrer a uma das vagas disponíveis têm até o dia 18 de março para realizar suas inscrições (Foto: Semae RioPreto/Divulgação)

Fernanda Cipriano

O Semae (Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto de Rio Preto) anuncia a abertura das inscrições para um concurso público, oferecendo um total de 28 vagas em diferentes áreas de atuação.

As oportunidades contemplam candidatos com variados níveis de formação, desde ensino médio até graduação superior, proporcionando uma ampla gama de possibilidades para os interessados ingressarem no serviço público municipal.

Para os candidatos com ensino médio completo, estão disponíveis as seguintes vagas: Agente Administrativo: 8 vagas; Agente de Saneamento: 3 vagas; Agente de Saneamento; Técnico em Química ou Microbiologia: 2 vagas; Agente de Saneamento e Técnico em Edificações: 4 vagas

O salário oferecido para essas posições é de R$ 2,8 mil, além de benefícios como auxílio saúde e alimentação, garantindo uma remuneração atrativa para os profissionais.

Já para os candidatos com formação de nível superior, as vagas disponíveis são as seguintes: Analista de Tecnologia da Informação: 2 vagas; Gestor de Saneamento; Engenharia Civil: 5 vagas; Gestor de Saneamento; Biologia: 2 vagas; Gestor de Saneamento; Química: 1 vaga e Gestor de Saneamento; Engenharia Mecânica: 1 vaga.

Nesses casos, o salário oferecido é de R$ 6,7 mil, além dos benefícios proporcionados aos servidores municipais.