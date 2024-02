O encontro contou com a participação de membros da comunidade, interessados no fortalecimento e desenvolvimento do turismo na região

publicado em 09/02/2024

O encontro contou com a participação de membros da comunidade de Fernandópolis (Foto: Prefeitura de Fernandópolis)

Fernanda Cipriano

O Comtur (Conselho Municipal de Turismo) de Fernandópolis promoveu uma reunião, com representantes dos setores público e privado para debater e avançar na elaboração de um Plano Diretor de Turismo do município. O encontro contou com a participação de membros da comunidade, interessados no fortalecimento e desenvolvimento do turismo na região.

Um dos pontos altos da reunião foi a apresentação dos resultados de uma abrangente pesquisa realizada entre 2022 e 2023, conduzida pela empresa Plan & Ação. A publicitária Daniela Bufo, representante da empresa, divulgou os dados levantados, os quais foram fruto de mais de 12 mil entrevistas, abrangendo tanto residentes locais quanto visitantes. Os números revelaram 2.956 entrevistados sendo fernandopolenses e 9.581 turistas.

Durante sua apresentação, Daniela enfatizou a importância da colaboração entre os setores público e privado para o crescimento sustentável do turismo em Fernandópolis. Além disso, delineou as etapas essenciais que devem ser seguidas para a elaboração eficaz do Plano Diretor.

Andressa da Costa Alves, presidente do Conselho, ressaltou a relevância desse debate para o avanço do turismo local, salientando o comprometimento contínuo do Comtur em apoiar e incentivar todo o processo.

O prefeito André Pessuto também expressou sua satisfação com os avanços alcançados nos últimos anos, com o potencial turístico em ascensão do município. "Houve um tempo em que o turismo em Fernandópolis era motivo de risos, mas hoje testemunhamos uma mudança significativa nesse cenário. Somos a capital regional dos grandes eventos, oferecemos uma rica programação cultural, nossa infraestrutura hoteleira está em constante aprimoramento e sediamos importantes congressos universitários. Tudo isso é turismo e precisa ser valorizado como tal", enfatizou Pessuto.