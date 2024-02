Os interessados podem se inscrever até o dia 27 de fevereiro pelo site oficial do programa e as aulas estão previstas para começar em março

publicado em 14/02/2024

Fernanda Cipriano

O programa Qualifica SP “Meu Primeiro Emprego” está com inscrições abertas para 40 vagas de cursos profissionalizantes gratuitos em toda a região e também na cidade. Os interessados podem se inscrever até o dia 27 de fevereiro pelo site oficial do programa. As aulas estão previstas para começar em março.

Além de Fernandópolis, o programa também oferece vagas em outras cidades da região, como Catanduva (75 vagas), Jales (60 vagas), Mirassol (25 vagas), Santa Fé do Sul (60 vagas) e Votuporanga (75 vagas).

Os cursos oferecidos incluem diversas áreas, como ajudante de logística, desenho no AutoCAD, design de plataformas digitais, marketing digital e vendas em redes sociais, gestão de pequenos negócios, introdução à robótica, aprenda a programar em C#, excel aplicado à área administrativa, técnicas de atendimento, jogos digitais, criação de sites e plataformas digitais, e tecnologia e eletricidade automotiva.

O Qualifica SP é uma iniciativa do Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, destinada a jovens de 16 a 24 anos que buscam qualificação para o mercado de trabalho. A carga horária dos cursos é de 120 horas, a serem realizadas ao longo de quatro meses.