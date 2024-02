Uma nova fase do processo iniciou na tarde de anteontem, a unidade de Fernandópolis também está no pacote e contrato vai até 2060

publicado em 19/02/2024

A população terá a oportunidade de apresentar sugestões e contribuições relacionadas aos documentos disponibilizados, que incluem o contrato de concessão (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O governo do estado de São Paulo deu mais um passo no processo de privatização da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) ao iniciar mais uma fase anteontem. A medida inclui a abertura de consulta pública sobre o novo contrato que a empresa deverá assinar com 375 municípios, entre eles Fernandópolis, cidade cujo contrato vigente se estende até 2035. O novo contrato proposto estende a concessão até 2060.

Além disso, serão realizadas oito audiências públicas em diferentes cidades do estado. O contrato finalizado substituirá os contratos vigentes e detalhará as obras e investimentos em cada localidade.

Durante 30 dias, a população terá a oportunidade de apresentar sugestões e contribuições relacionadas aos documentos disponibilizados, que incluem o contrato de concessão, o plano regional de saneamento básico e o regimento interno da Unidade Regional de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário 1 (URAE-1). As contribuições devem ser feitas por escrito, por meio do formulário online disponível no site da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil).