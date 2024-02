Esse processo consiste no cadastramento e atualização de todos os domicílios e seus moradores pelos ACS (Agentes Comunitários de Saúde) de todas as unidades de saúde do município

publicado em 19/02/2024

Esse processo consiste no cadastramento e atualização de todos os domicílios e seus moradores pelos Agentes Comunitários (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Prefeitura Municipal de Riolândia, por meio do setor da saúde, anunciou que desde ontem, será iniciado um processo de territorialização da população. Esse processo consiste no cadastramento e atualização de todos os domicílios e seus moradores pelos ACS (Agentes Comunitários de Saúde) de todas as unidades de saúde do município.

Mesmo aqueles que possuem plano de saúde, convênio ou são atendidos de forma particular devem realizar o registro. Isso porque o objetivo principal da territorialização é conhecer de forma precisa e real a população de cada região, para um melhor planejamento e atendimento em saúde pública, inclusive para possíveis necessidades de uso do SUS (Sistema Único de Saúde).

Entre os serviços que podem ser disponibilizados estão vacinas, teste do pezinho, atendimento odontológico, dispensação de medicamentos, acompanhamento de curativos, além de atendimentos médicos e de enfermagem em domicílio.