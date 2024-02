Esta iniciativa pioneira tem como objetivo mapear e compreender a realidade das pessoas que vivem em situação de rua no município

publicado em 27/02/2024

Esta iniciativa pioneira tem como objetivo mapear e compreender a realidade das pessoas que vivem em situação de rua (Foto: Divulgação/ Centro POP)

Fernanda Cipriano

A Prefeitura de São José do Rio Preto, por meio da Semas (Secretaria Municipal de Assistência Social), em conjunto com as instituições de ensino Unilago e Unip, e com o apoio do Poder Judiciário, anuncia a realização do Censo da Pessoa em Situação de Rua. Esta iniciativa pioneira tem como objetivo mapear e compreender a realidade das pessoas que vivem em situação de rua no município.

O censo será conduzido de forma colaborativa, envolvendo diversos setores da sociedade rio-pretense. Estudantes do curso de psicologia das universidades parceiras integrarão as equipes de entrevistadores, realizando abordagens nas ruas, no Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centro POP) e nos acolhimentos institucionais. As informações serão registradas em uma plataforma digital desenvolvida especialmente para este fim.

Atualmente, o monitoramento da população em situação de rua é realizado quadrimestralmente pela Semas. Esta será a primeira vez que o município realizará o Censo da Pessoa em Situação de Rua, o que representa um avanço significativo no entendimento e na abordagem desse público.

Para a secretária de Assistência Social, Helena Marangoni, os dados coletados serão fundamentais para o desenvolvimento de estratégias de atendimento individualizado, adaptadas às necessidades específicas de cada perfil identificado. "É uma iniciativa inovadora para o município. Essas informações serão essenciais para subsidiar a elaboração e implementação de políticas públicas voltadas para a promoção e oferta de serviços direcionados à população em situação de rua", afirma a secretária.

O Censo será realizado em etapas, começando pela capacitação das equipes que farão as abordagens entre os dias 1 e 6 de março. Em seguida, a aplicação do formulário está prevista para os dias 11 a 15 de março.



Os dados serão analisados e compilados pelas equipes técnicas dos Departamentos de Vigilância Socioassistencial e Proteção Social Especial da Semas, e o resultado final estará disponível ao público em uma plataforma digital divulgada pela Prefeitura de São José do Rio Preto.