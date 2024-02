As atividades são destinadas a crianças, adolescentes, adultos e grupos da melhor idade, para atender a diversidade de públicos interessados

publicado em 06/02/2024

Fernanda Cipriano

A Prefeitura de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, abriu as inscrições para aulas de hidroginástica e natação nas piscinas públicas da cidade. As atividades são destinadas a crianças, adolescentes, adultos e grupos da melhor idade, para atender a diversidade de públicos interessados.

As aulas de hidroginástica são direcionadas a adultos e pessoas da melhor idade e ocorrem duas vezes por semana, nas terças e quintas-feiras, tanto o período da manhã quanto da tarde. Para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, as aulas acontecem às quartas e sextas-feiras.

A professora do complexo Natalone, Cibele Santos Teixeira, destaca a oferta diversificada das aulas. “Temos atividade para todos os públicos. As aulas de hidroginástica são destinadas aos adultos e pessoas da melhor idade, sempre duas vezes por semana. Já as aulas de natação são divididas por grupos: infantil e adulto”, disse.

O secretário de Esportes, Fábio Marcondes, ressaltou a importância do investimento na área esportiva, atendendo a uma demanda da comunidade. Durante uma das aulas, ele realizou a entrega de equipamentos utilizados pelos alunos, enfatizando que "o esporte é vida". O complexo Natalone, segundo o secretário, recebe mais de 500 pessoas somente nas aulas de hidroginástica.

Além das atividades aquáticas, o complexo Natalone oferece uma ampla variedade de opções esportivas, incluindo futsal, basquete, skate, patinação, handebol, vôlei, ginástica rítmica e artística, ritmos e vôlei adaptado.