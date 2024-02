O veículo, com capacidade para transportar 42 estudantes sentados, foi cedido pelo Governo do Estado de São Paulo

publicado em 27/02/2024

O veículo, com capacidade para transportar 42 estudantes sentados, foi cedido pelo Estado (Foto: Prefeitura de Pontes Gestal)

Fernanda Cipriano

A Prefeitura Municipal de Pontes Gestal deu mais um passo no processo de renovação da frota municipal de veículos ao receber um novo ônibus escolar. O veículo, com capacidade para transportar 42 estudantes sentados, foi cedido pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual de Educação, e será utilizado para o transporte escolar de alunos da rede básica de ensino do município.

O prefeito de Pontes Gestal, Esmeraldo Cristiano Carolino, destacou a importância da conquista para a educação local. "Essa é mais uma conquista muito importante para a educação, pois vai garantir mais segurança e conforto aos alunos", afirmou o prefeito por meio das redes sociais.

A iniciativa faz parte de um esforço conjunto entre a Prefeitura Municipal e o Departamento Municipal de Educação para melhorar as condições de transporte dos estudantes.

Além disso, a administração municipal agradeceu ao Governo do Estado pela concessão do ônibus escolar e ao Deputado Estadual Carlão Pignatari pelo apoio na viabilização desse importante recurso.