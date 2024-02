Exclusivo para as crianças da cidade, o evento promete trazer muita alegria com distribuição de caixas de bombons

publicado em 29/02/2024

Fernanda Cipriano

No dia 24 de março, a partir das 08h, a Praça da Matriz de Pontes Gestal será palco de um evento especial: o "Páscoa na Praça". Exclusivo para as crianças da cidade, o evento promete trazer muita alegria com distribuição de caixas de bombons, brinquedos, algodão doce e sorteios de brindes.

A iniciativa busca proporcionar um momento de diversão e confraternização para as famílias de Pontes Gestal, celebrando a Páscoa de forma especial e acolhedora.