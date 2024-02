A grande surpresa deste ano é que as oficinas serão oferecidas de forma totalmente gratuita, graças a uma parceria entre a Escola e a Prefeitura Municipal de Jales

publicado em 09/02/2024

Fernanda Cipriano

A Prefeitura de Jales abriu uma oportunidade para os amantes das artes com a Escola Livre de Teatro, que está com inscrições abertas para suas Oficinas de Teatro, destinadas a crianças de 7 a 12 anos e jovens e adultos a partir de 13 anos, sem limite de idade. A grande surpresa deste ano é que as oficinas serão oferecidas de forma totalmente gratuita, graças a uma parceria entre a Escola e a Prefeitura Municipal de Jales.

Em seus 34 anos de história, nunca antes a Escola Livre de Teatro havia disponibilizado seus cursos gratuitamente. Esta iniciativa inédita demonstra o compromisso e o investimento da Prefeitura de Jales na promoção da cultura e na formação de talentos locais.

O prefeito Luis Henrique Moreira enfatizou a importância dessa colaboração entre o poder público e a ECCART (Escola de Cultura, Comunicação, Arte e Teatro). Ele destacou os esforços recentes para revitalizar a cena cultural de Jales, incluindo a retomada do Festival Nacional de Teatro, que atraiu milhares de espectadores, além de diversos outros eventos culturais ao longo dos últimos anos.

"Nunca se investiu tanto no apoio e promoção da cultura em Jales como agora. Estamos felizes em oferecer essas aulas de teatro gratuitas, que têm o potencial de promover inclusão social, socialização e contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem de forma lúdica", afirmou o prefeito.

O diretor da Escola Livre de Teatro, Clayton Campos, ressaltou a tradição da instituição na formação de artistas e na promoção das artes cênicas na região. Desde sua fundação em 1990, a Escola tem sido uma referência no ensino teatral, proporcionando cursos e atividades que abrangem diversas áreas, como produção e dramaturgia, além de realizar a Mostra de Teatro, que destaca o talento local.

Para Higor Arco, coordenador do Ponto de Cultura Escola Livre de Teatro, essa é uma oportunidade imperdível para quem deseja ingressar no mundo das artes. "É uma excelente oportunidade poder participar, de forma gratuita, das oficinas de teatro que vamos oferecer. Queremos convidar os interessados a realizarem suas matrículas o mais breve possível, já que as vagas são limitadas", afirmou.