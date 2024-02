O evento, organizado pela Associação Paulista de Cirurgiões-dentistas (APCD), reuniu profissionais renomados e foi palco para a apresentação de avanços e perspectivas na área

publicado em 01/02/2024

O evento, organizado pela Associação Paulista de Cirurgiões-dentistas (APCD) reuniu profissionais renovados (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Fernandópolis, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde, esteve representada no último dia 24 no CIOSP (Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo), um dos maiores congressos do mundo no campo odontológico. O evento, organizado pela Associação Paulista de Cirurgiões-dentistas (APCD), reuniu profissionais renomados e foi palco para a apresentação de avanços e perspectivas na área.

A coordenadora da Saúde Bucal do município, Karina Camara Fernandes, participou ativamente do encontro, que contou com a presença de coordenadores de saúde bucal e profissionais do SUS. Temas relevantes foram abordados, incluindo 'O Ministério da Saúde e a Saúde Bucal no SUS: avanços em 2023 e perspectivas para 2024', além de discussões sobre 'A saúde bucal no SUS Digital', ministradas por representantes do Ministério da Saúde.

Dentre os pontos destacados, o CIOSP disse que o Projeto de Enfrentamento à Cárie no estado de São Paulo será uma iniciativa de grande impacto em 2024. Este projeto visa realizar tratamentos restauradores atraumáticos (sem motor) em escolares, diretamente nas escolas. Fernandópolis já está se preparando para a execução do Projeto Piloto, demonstrando um comprometimento significativo com a saúde bucal da comunidade.