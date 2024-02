Uma das principais construções em andamento é o complexo que abrigará unidades do Detran, Banco do Povo, Ganha Tempo, entre outros serviços essenciais

publicado em 26/02/2024

Uma das principais construções em andamento é o complexo que abrigará unidades do Detran, Banco do Povo, Ganha Tempo (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O município de Cosmorama vivencia um período de atividade com três obras de grande relevância que em breve estarão prontas para atender às necessidades da população local. Uma das principais construções em andamento é o complexo que abrigará unidades do Detran, Banco do Povo, Ganha Tempo, entre outros serviços essenciais.

A iniciativa da Prefeitura da cidade vizinha visa facilitar o acesso da comunidade a diversos atendimentos, concentrando em um só local diferentes serviços que antes demandavam deslocamentos para cidades vizinhas.

Outra obra de destaque é a construção do prédio-sede da Secretaria de Educação e Biblioteca Municipal. Este espaço irá oferecer melhores condições para o desenvolvimento de atividades educacionais e culturais, contribuindo para o enriquecimento intelectual dos cosmoramenses.