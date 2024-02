A fiscalização intensiva teve como objetivo reduzir acidentes e garantir a segurança dos motoristas e passageiros durante o período festivo

publicado em 16/02/2024

A PRF registrou 4 casos durante o Carnaval, incluindo flagrante de embriaguez, recuperação de veículo furtado (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) divulgou os dados da Operação Carnaval 2024 na BR 153, que passa pela região de São José do Rio Preto. A fiscalização intensiva teve como objetivo reduzir acidentes e garantir a segurança dos motoristas e passageiros durante o período festivo.

Durante a operação, a PRF implementou medidas como aumento do efetivo policial, realização de blitzes para fiscalização de documentação e condições dos veículos, além do monitoramento do cumprimento das leis de trânsito, como uso do cinto de segurança e proibição de álcool ao volante. Também foram promovidas campanhas de conscientização e educação no trânsito.

Os resultados foram positivos, com redução significativa no número de pessoas feridas em acidentes. Enquanto em 2023 foram registrados 3 acidentes com 7 pessoas feridas, em 2024 houve apenas 2 acidentes com 2 pessoas feridas atendidas pela PRF.

A fiscalização abordou 498 veículos na BR 153, entre Icém e Ubarana, com 384 motoristas realizando o teste do etilômetro (bafômetro). Em relação à embriaguez ao volante, houve um aumento de imprudência em 2024, com 26 condutores flagrados dirigindo após ingerir bebidas alcoólicas, contra 15 autuações em 2023. Além disso, 29 motoristas foram autuados por ultrapassagens proibidas em 2024, contra 24 em 2023.