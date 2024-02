O caso aconteceu na noite de anteontem no bairro Jardim do Bosque

publicado em 08/02/2024

Fernanda Cipriano

A Polícia Militar de Jales realizou a prisão em flagrante de um homem pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito na cidade vizinha. O caso aconteceu na noite de anteontem no bairro Jardim do Bosque.

De acordo com a ocorrência, o caso aconteceu durante patrulhamento tático pelo bairro, a equipe observou um veículo Chevrolet/Montana Sport, que era conduzido pelo suspeito. Informações prévias indicavam que o condutor estava portando uma arma de fogo.

Apesar de não ter sido encontrado nada de ilícito com o indivíduo durante a busca pessoal, uma busca veicular foi encontrada uma pistola Taurus calibre 9 mm, municiada com oito cartuchos intactos, além de um carregador com doze munições também intactas, escondidos sob o banco do motorista.

Embora o autor tenha apresentado documentação referente à arma, indicando ser atirador esportivo, elas estavam em desacordo com as normas de transporte para essa categoria, uma vez que ele deveria transitar apenas com a arma descarregada e desmuniciada. Buscas adicionais realizadas em sua residência resultaram na apreensão de mais 26 munições intactas e 22 cartuchos deflagrados.