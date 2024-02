Durante o trajeto, próximo ao almoxarifado da Prefeitura, avistaram três veículos suspeitos escondidos entre a vegetação alta

publicado em 07/02/2024

As forças de segurança de Santa Fé do Sul em resposta a um possível furto ou roubo, trocaram tiros com bandidos (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

As forças de segurança de Santa Fé do Sul em resposta a um possível furto ou roubo, trocaram tiros com bandidos para retenção de vítima nas proximidades do antigo Frigorífico Tatuibi, agora desativado, localizado na Vicinal Veríssimo Fernandes, s/n, na cidade vizinha.

As equipes da Polícia Militar e da GCM (Guarda Civil Municipal) agiram rápido e se foram até o local. Durante o trajeto, próximo ao almoxarifado da Prefeitura, avistaram três veículos suspeitos escondidos entre a vegetação alta.

Ao tentar abordar os veículos suspeitos, os condutores do VW/Gol Power e do Ford/Pampa pararam, mas o condutor do VW/Gol CL investiu contra os policiais e GCM, efetuando disparos. Em resposta à agressão, os agentes revidaram, porém, o agressor continuou em fuga, sendo acompanhado até a avenida Manoel de Matos, onde abandonou o veículo próximo a uma fazenda, e dois indivíduos fugiram adentrando uma mata.

Após contatar os seguranças do frigorífico, foi relatado que três indivíduos próximos à área da indústria efetuaram disparos contra eles, resultando na evasão dos seguranças.