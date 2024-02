A ação aconteceu na quinta-feira (22), dois fuzis e seis armas de fogo ilegais foram apreendidos

publicado em 23/02/2024

Fernanda Cipriano

A Polícia Civil de Jales, junto de investigadores da capital, realizou uma operação na cidade que resultou na apreensão de um verdadeiro arsenal de guerra. A ação aconteceu na quinta-feira (22), dois fuzis e seis armas de fogo ilegais, que estavam na casa de um homem investigado por extorsão contra um empresário da cidade vizinha, foram apresentados na delegacia.

De acordo com a ocorrência, os policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Jales e da 5ª Delegacia Seccional Leste, da capital paulista, estavam em uma diligência específica contra esse homem e por meio de um mandado de busca e apreensão, encontraram o grande arsenal do homem com armas de grande porte.

Foram apreendidos os dois fuzis calibres 762 e 556, quatro pistolas 9 milímetros, e dois revólveres calibres 38 e 22. Além das armas, aproximadamente 1.100 munições foram recolhidas no local.