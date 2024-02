Agentes cumpriram quatro mandados de busca e apreensão em Cedral, expedidos pela Justiça Federal em São José do Rio Preto

publicado em 09/02/2024

Agentes cumpriram quatro mandados de busca e apreensão em Cedral (Foto: Divulgação/PF)

Fernanda Cipriano

A Polícia Federal deflagrou ontem a "Operação Decipi”, para combater fraudes cometidas contra os Correios, consolidadas em recebimentos indevidos de indenizações por extravios dos objetos postais. Agentes cumpriram quatro mandados de busca e apreensão em Cedral, expedidos pela Justiça Federal em São José do Rio Preto.

Os investigados, todos da mesma família, adulteravam o código de rastreio de encomendas, ocasionando a perda do objeto no fluxo postal. Como consequência, conseguiam obter indenizações, pagas pelos Correios, em virtude do “extravio” do objeto.

As encomendas eram acompanhadas de falsas declarações de conteúdo de objetos de altos valores, geralmente aparelhos celulares.

Foram identificados mais de R$ 40 mil em indenizações fraudulentas pagas pelos Correios e relacionadas diretamente ao grupo criminoso investigado.

As investigações, iniciadas pela PF em julho de 2023, contaram com o apoio do Setor de Segurança dos Correios.

Durante a realização das buscas foram apreendidos aparelhos celulares, computadores e mídias de armazenamento de dados, os quais serão submetidos à perícia técnica.

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelo crime de estelionato majorado, cuja pena prevista é de reclusão de 1 a 5 anos, aumentada em 1/3 por ter sido praticado contra empresa da União.