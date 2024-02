O caso aconteceu na noite de terça-feira (6), e dentro do carro estavam com ela os seus filhos e teria acontecido devido ao tempo de chuva que estava no momento em que a mulher passava pelo local

publicado em 07/02/2024

Fernanda Cipriano

Uma mulher morreu em um acidente na rodovia Euclides da Cunha, entre Aspásia e Urânia. O caso aconteceu na noite de terça-feira (6), e dentro do carro estavam com ela os seus filhos e teria acontecido devido ao tempo de chuva que estava no momento em que a mulher passava pelo local.

De acordo com a Polícia Rodoviária, o acidente ocorreu em meio a condições climáticas adversas, com chuva intensa no momento da batida. A aquaplanagem é considerada uma das possíveis causas que levaram à perda de controle do carro. O veículo chegou a bater em uma árvore. O caso será investigado.

Um dos filhos estava conduzindo o veículo, ele sofreu ferimentos leves, enquanto o outro acabou por fraturar uma costela. A mãe não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local do acidente.