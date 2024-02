Um motorista de Votuporanga, que conduzia uma carreta com placas da cidade, dormiu ao volante e quase tombou o veículo na MS-306, próximo à avenida Dois

publicado em 26/02/2024

Fernanda Cipriano

Uma simples ‘cochilada’ quase resultou em um acidente neste último fim de semana em Chapadão do Sul, a 331 km de Campo Grande. Um motorista de Votuporanga, que conduzia uma carreta com placas da cidade, dormiu ao volante e quase tombou o veículo na MS-306, próximo à avenida Dois.

O condutor, que saiu de uma usina de Chapadão do Céu (GO), acabou perdendo o controle do veículo quando passava pelo perímetro urbano de Chapadão do Sul, colidindo com o guard-rail da rodovia. Por sorte, a carreta ficou presa e inclinada, mas não chegou a tombar.