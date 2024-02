Região

Motociclista fica ferido após acidente em buraco na rodovia Washington Luís

De acordo com a ocorrência, cabeleireiro Antônio José Oliveira Lima seguia para Rio Preto, onde buscaria a namorada no serviço, quando acabou caindo em uma ondulação da via, por volta das 19h40

publicado em 27/02/2024

Antônio José Oliveira Lima foi a vítima do acidente e quase foi atropelado por um carro (Foto: Divulgação) Fernanda Cipriano

Um motociclista de Potirendaba ficou ferido depois de cair em um dos buracos da rodovia Washington Luís, na noite de anteontem, no quilômetro 433, próximo ao bairro Vila Toninho, em São José do Rio Preto.



"Eu estava muito devagar e ainda reduzi quando vi o buraco, pois se tivesse em alta velocidade, algo pior poderia ter acontecido. Eu ainda tentei segurar a moto, mas não dei conta e acabei caindo no meio da rodovia", explicou Antônio em entrevista ao jornal Gazeta de Rio Preto.



Antônio sofreu várias lesões pelo corpo e foi socorrido por equipes de resgate da concessionária que administra a rodovia. Ele foi levado para a UPA Tangará, onde recebeu atendimento médico e em seguida foi liberado.



Os principais ferimentos de Antônio foram nas mãos, suas ferramentas de trabalho, e, por causa disso, ele ficará vários dias sem trabalhar. Sua moto ficou bastante destruída, gerando ainda mais prejuízo.

"Estou com as mãos enfaixadas e não sei quando vou voltar ao trabalho. Só agradeço a Deus por não ter acontecido nada mais grave", finalizou.



