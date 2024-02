A reunião mensal do evento aconteceu na sede da Câmara Municipal de Álvares Florence sob a coordenação da Polícia Militar da cidade vizinha

publicado em 01/02/2024

Durante a reunião foram analisados números dos índices de criminalidade da cidade (Foto: Instagram/Polícia Militar)

Fernanda Cipriano

A Câmara Municipal de Álvares Florence foi o palco da reunião mensal do Conseg (Conselho de Segurança). Sob a coordenação do 1° Sgt PM Dias, comandante do 3° Grupamento na cidade vizinha, a reunião serviu para uma análise detalhada dos indicadores de criminalidade do último bimestre.

A comparação feita pelo Conselho levou em consideração a comparação com o mesmo período do ano anterior. Os resultados apresentaram uma redução nos índices de furtos e casos de violência doméstica.

O Capitão PM Alexandre Garcia Pires, comandante da 5º Companhia Territorial sediada em Cardoso, desempenhou um papel crucial ao apresentar uma inovação tecnológica de grande relevância para o efetivo policial, o aplicativo V.I.D.A. A ferramenta, desenvolvida para auxiliar os policiais durante seus turnos de serviço, permite uma fiscalização mais efetiva das medidas protetivas, principalmente pela Patrulha Maria da Penha, além de monitorar os réus sentenciados beneficiados pelas Saídas Temporárias.

Entre os participantes, destacaram-se figuras importantes da comunidade. Fabiano Manoel Pinto, presidente da Câmara Municipal, o vereador. Wilson Cesar Barbosa, Amauri Antônio de Mendonça, responsável pela Casa da Agricultura, Gustavo G. Lampio, responsável pela Defesa Agropecuária Regional, Maisa Faichel, responsável pela Vigilância Sanitária Municipal, conselheiras tutelares Fabiana e Juliana, assim como Jesus Marcel Martins Esteves, agropecuarista, estiveram presentes.