publicado em 14/02/2024

Fernanda Cipriano

O mega leilão de imóveis da prefeitura de Fernandópolis, autorizado pela Câmara Municipal no ano passado, já tem data marcada para acontecer: será no dia 18 de março, a partir das 9 horas. O leilão será exclusivamente online, realizado pelo site do leiloeiro oficial Hélcio Kronberg, com abertura também marcada para às 9 horas da manhã.

Ao todo, serão leiloadas 53 áreas públicas, incluindo o antigo almoxarifado localizado na Vila Regina, com área de 35,8 mil metros quadrados e avaliado em R$ 6,4 milhões. Das 53 áreas, apenas a do antigo almoxarifado possui benfeitorias. As demais são formadas por terrenos e áreas institucionais ou de lazer, totalizando mais de 10 hectares.

No entanto, a Câmara retirou quatro áreas da lista de imóveis apresentada pela prefeitura, incluindo o prédio do antigo Paço da Rua São Paulo, avaliado em R$ 851 mil, e o prédio anexo, na esquina com a Avenida dos Arnaldo, avaliado em R$ 539 mil. A retirada ocorreu devido a divergências na matrícula apresentada.