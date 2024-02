A vítima foi salva graças a ação rápida da polícia que utilizou uma arma de choque (taser) para imobilizar o acusado

publicado em 28/02/2024

Fracnlin Duarte

A Polícia Militar de Cardoso prendeu anteontem um homem acusado de agredir e ameaçar a sua esposa com uma faca e também um “soco inglês”. A vítima foi salva graças a ação rápida da polícia que utilizou uma arma de choque (taser) para imobilizar o acusado.

De acordo com a ocorrência, os militares foram acionados por meio do 190 para atender uma ocorrência de violência doméstica e ao chegarem no local, ouviram gritos de socorro vindos de um dos quartos do imóvel. Os policiais, então, decidiram arrombara a porta do imóvel e lá se depararam com o autor agarrando a vítima, sua companheira, com uma faca no pescoço e tentando golpeá-la.

Para conter o agressor, foi necessário o uso de pistola de eletrochoque (taser) com dois disparos. O homem foi algemado e recebeu voz de prisão baseada na Lei Maria da Penha.