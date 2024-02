A 2ª edição da Expoeducare será nos dias 10 e 11 de abril, no Villa Conte; Evento aborda questões de aprendizagem e tecnologia nas escolas

publicado em 28/02/2024

Esta edição marca a primeira participação da Monja Coen em um evento educacional na região do Noroeste Paulista (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Expoeducare, considerada a maior feira educacional do interior de São Paulo, está se aproximando. Com o tema "Educação e Tecnologia em suas Relações Afetivas de Aprendizagem", o evento acontecerá nos dias 10 e 11 de abril no Villa Conte, em São José do Rio Preto. Esta edição marca a primeira participação da Monja Coen em um evento educacional na região do Noroeste Paulista.

A programação da Expoeducare 2024 contará com diversos nomes de destaque nacional e internacional em suas áreas de atuação. Entre eles, estão confirmados: Rossandro Klinjey, Emília Cipriano, Regina Shudo, Cléber Fabiano, Luciana Brites, Diogo Almeida e as fundadoras da SOS Educação, Taís Bento e Roberta Bento. A expectativa é reunir mais de cinco mil pessoas, incluindo professores, gestores, secretários e lideranças da área da educação de mais de 350 municípios. Serão 48 horas de programação com palestras, apresentações culturais, visitas aos estandes, workshops, oficinas práticas e rodas de conversa. Além disso, mais de 40 expositores vão apresentar novas tecnologias e soluções metodológicas no processo de alfabetização.

"A Expoeducare traz à tona a temática das tecnologias educacionais e suas relações afetivas de aprendizagem, principalmente porque atualmente a tecnologia tem influenciado as metodologias usadas nas salas de aula, tanto em escolas públicas quanto privadas. É importante discutir a efetividade dessas tecnologias e como elas afetam as relações entre professores, alunos e profissionais da educação", afirmou Marcelo Batista, coordenador executivo do Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Noroeste do Estado de São Paulo (ADE) e vice-presidente da Undime São Paulo Regionais/Interior, colaborador técnico-pedagógico do evento.

Além disso, a Expoeducare 2024 propõe reflexões sobre temas que impactam o presente e o futuro do processo educacional, como plataformas digitais, realidade virtual, inteligência artificial e educação financeira. O evento busca aprimorar o conhecimento dos profissionais da educação com vivências e compartilhamento de cases sobre como o aluno deve protagonizar o processo de ensino-aprendizagem.