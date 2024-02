O acidente envolveu um condutor de 22 anos e um passageiro de 20 anos

publicado em 27/02/2024

Apesar da gravidade do capotamento, ambas as vítimas conseguiram sair do veículo por conta própria (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Dois jovens ficaram feridos em um capotamento de um carro utilitário na rodovia Antônio Faria, em Fernandópolis, no último fim de semana. O acidente envolveu um condutor de 22 anos e um passageiro de 20 anos.

Apesar da gravidade do capotamento, ambas as vítimas conseguiram sair do veículo por conta própria e aguardaram o resgate no local. O condutor foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado consciente e orientado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade.

Já o passageiro recusou atendimento médico e permaneceu no local do acidente, aguardando a chegada de seu patrão. O veículo envolvido no capotamento pertence à empresa em que ambos trabalham.