O caso está em investigação, com exames sendo encaminhados ao Instituto Adolfo Lutz, em Rio Preto, para análise

publicado em 10/02/2024

Ademar Ribeiro, morreu na Santa Casa de Votuporanga sob a suspeita de ser vítima de dengue hemorrágica (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um homem de 28 anos, identificado como Ademar Ribeiro, morreu na Santa Casa de Votuporanga sob a suspeita de ser vítima de dengue hemorrágica. Natural de Cassilândia, Ademar era morador de Parisi, há aproximadamente cinco anos e foi atestado como morte suspeita pelos médicos.

Ademar levava uma vida ativa, trabalhava como serviços gerais em construções durante a semana e participava, em seu tempo livre, como jogador em um time de futebol amador da cidade vizinha.

O jovem começou a se sentir mal no início desta semana e, preocupado com seu estado de saúde, dirigiu-se a Cosmorama, onde vivem seus pais, junto de sua esposa e filha. No entanto, seu quadro se agravou rapidamente e foi internado na Santa Casa de Votuporanga na quarta-feira (7). A situação evoluiu para a UTI durante a noite de quarta-feira (7), não resistiu aos sintomas e faleceu anteontem.

O diagnóstico apontou para dengue hemorrágica, uma forma mais grave da doença. Seu corpo sepultamento aconteceu ontem, no Cemitério Municipal de Cosmorama.