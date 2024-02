O anúncio foi feito nesta semana, por meio do site oficial da artista, a apresentação está marcada para o dia 2 de novembro deste ano

publicado em 08/02/2024

A cidade de Rio Preto foi escolhida como uma das 30 cidades privilegiadas que receberão a energia de Ivete (Foto: Divulgação/Site Oficial)

Fernanda Cipriano

Os fãs da rainha do axé têm um motivo e tanto para comemorar. A cantora Ivete Sangalo confirmou que Rio Preto será uma das paradas da sua aguardada turnê "A Festa". O anúncio foi feito nesta semana, por meio do site oficial da artista, a apresentação está marcada para o dia 2 de novembro deste ano.

A cidade de São José do Rio Preto foi escolhida como uma das 30 cidades privilegiadas que receberão a energia contagiante de Ivete Sangalo. O local específico do show ainda não foi divulgado, mas os organizadores prometem uma estrutura à altura da grandeza do evento.

"A gente vai levar a excelência para perto dos meus fãs, estrategicamente, territorialmente, fazer esse centro atrativo, que vai viabilizar o meu encontro com meus fãs", declarou Ivete Sangalo durante uma coletiva de imprensa sobre a turnê, enfatizando a importância de se aproximar do seu público de forma especial.

A turnê "A Festa" terá início no dia 1º de junho, com um show grandioso em Manaus, e percorrerá diversas cidades brasileiras, sempre em estádios que comportem a magnitude do espetáculo que a cantora promete entregar.

Esta não será a primeira vez que Ivete Sangalo brilhará nos palcos de Rio Preto. Em 2023, a artista encantou o público durante sua participação no Oba Festival, deixando uma lembrança memorável em todos que estiveram presentes.

Quanto aos ingressos, ainda não estão disponíveis para venda, porém já se sabe que serão divididos em diferentes sessões, cada uma remetendo a grandes hits de sucesso da cantora. Os preços variam entre R$ 150 e R$ 3 mil, permitindo que os fãs escolham a experiência que melhor se adapte às suas expectativas.