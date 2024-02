O caso aconteceu anteontem pela manhã, a vítima identificada como A.L.S.B., de 41 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu e faleceu

publicado em 02/02/2024

O caso de acidente de trabalho será investigado pela Polícia Civil de Fernandópolis (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um homem que prestava serviços Destilaria Alcoeste, pertencente ao Grupo Arakaki, em Fernandópolis, morreu ao sofrer uma descarga elétrica. O caso aconteceu anteontem pela manhã, a vítima identificada como A.L.S.B., de 41 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu e faleceu.

De acordo com a ocorrência, tudo teria acontecido durante o expediente de trabalho do homem. A dinâmica do fato será investigada pela Polícia Civil de Fernandópolis, paramédicos do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados e realizaram procedimentos de reanimação por, aproximadamente, uma hora, após a vítima sofrer uma parada cardiorrespiratória em decorrência do choque elétrico.

Inicialmente, o homem foi atendido pela brigada da própria Usina, antes da chegada da equipe de resgate do Samu. Apesar dos esforços das equipes médicas, a gravidade do quadro clínico não possibilitou a reversão do quadro, e com isso o trabalhador morreu no local.