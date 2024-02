O incidente mobilizou a atuação rápida da Guarda Municipal, que foi acionada pelo vigilante do local

publicado em 06/02/2024

Uma ocorrência marcou a madrugada do sábado (3), quando um homem de 38 anos, armado com uma faca, invadiu uma escola municipal no bairro Parque da Cidadania, em São José do Rio Preto. O incidente mobilizou a atuação rápida da Guarda Municipal, que foi acionada pelo vigilante do local.

De acordo com a ocorrência, os Guardas Municipais chegaram à instituição de ensino após o alerta do vigia, encontrando o invasor tranquilamente sentado em uma cadeira, fazendo uso de um telefone celular e portando uma faca de pequeno porte. Ao procederem com a revista, nenhum outro objeto foi encontrado com o suspeito, que aparentava estar sob a influência de álcool ou drogas.

O indivíduo relatou aos agentes que invadiu a escola em busca de refúgio, alegando que estava sendo perseguido por desconhecidos. Ele afirmou ter percorrido várias ruas antes de decidir entrar na instituição de ensino para pedir ajuda. Segundo seu relato, teria solicitado ao vigilante que ligasse para o 190 da Polícia Militar, pois estava sem bateria no celular. Diante da recusa, o homem alega ter tomado a iniciativa de pegar o carregador do celular do vigilante para carregar o próprio aparelho, momento em que os Guardas Municipais chegaram.