O número de doadores tem sido muito abaixo do mínimo ideal, que seria atender em média 30 doadores por dia

publicado em 22/02/2024

O Hemocentro de Fernandópolis é responsável por abastecer uma região onde vivem cerca de 500 mil pessoas (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A médica hematologista Dra. Brígida do Amaral Botelho, diretora do Núcleo do Hemocentro em Fernandópolis, fez um alerta sobre a baixa quantidade de doadores atendidos entre o final de janeiro e o início de fevereiro. Segundo ela, o número de doadores tem sido muito abaixo do mínimo ideal, que seria atender em média 30 doadores por dia.

Em entrevista à Rádio Difusora FM, de Fernandópolis, Brígida expressou sua preocupação com a possibilidade de faltar sangue para quem precisa. Ela destacou o risco adicional gerado pela dengue hemorrágica, que pode aumentar a demanda por sangue e derivados, como as plaquetas, essenciais para o tratamento desses pacientes.

O Hemocentro de Fernandópolis é responsável por abastecer uma região onde vivem cerca de 500 mil pessoas, incluindo hospitais em cidades como Votuporanga, Jales, Santa Fé do Sul e Ilha Solteira. Por isso, a médica faz um apelo à população para que se conscientize sobre a importância da doação de sangue e se disponha a contribuir.

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos (com autorização dos responsáveis para os menores de 18 anos), pesar mais de 50 kg, estar em boas condições de saúde, ter se alimentado antes do procedimento e evitar comidas gordurosas nas três horas anteriores à doação, estar descansado (com pelo menos 6 horas de sono no último dia) e levar um documento oficial com foto, como RG, CNH ou Carteira de Trabalho.