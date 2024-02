Este ano a ação, que é realizada pelo Fundo Social de Solidariedade em prol de 36 entidades assistenciais do município

publicado em 08/02/2024

Campanha ‘Ação entre Amigos’ é realizada pelo terceiro ano consecutivo em prol a entidades assistenciais do município (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, pensando em promover um Dia das Mães especial à população lançou, na manhã de ontem, pelo terceiro ano consecutivo, a campanha "Ação Entre Amigos", que sorteará um automóvel zero quilômetro, assim como nos anos anteriores.

Este ano a ação, que é realizada pelo Fundo Social de Solidariedade em prol de 36 entidades assistenciais do município, tem como novidade a data do sorteio que foi antecipada para o primeiro semestre e está prevista para o dia 11 de maio, véspera do Dia das Mães.

O anúncio foi feito pela primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba no Parque da Cultura e contou com a presença do prefeito Jorge Seba; dos empresários Silvia e Valmir Dornelas, do Ville Hotel Gramadão e Gramadão Empreendimentos, responsáveis pela doação do carro; representantes de entidades assistenciais da cidade; secretários municipais; e do vereador Jurandir Silva, representando a Câmara Municipal.

Os interessados em concorrer ao prêmio poderão adquirir os cupons diretamente com os representantes de cada entidade, que já ficarão com o valor recebido pela aquisição.

Em sua fala, Rose Seba destaca o trabalho das entidades e agradece a parceria dos empresários. "Tenho um carinho muito grande pelas entidades, conheço o trabalho desenvolvido com amor, paciência e compreensão por cada uma. E essa campanha, a qual agradeço novamente à parceria do Valmir e Silvia, nos ajuda a fazer algo para melhorar a qualidade de vida das pessoas que necessitam. Obrigada a todos", disse Rose.

O prefeito Jorge Seba, emocionado, também realçou a importância da ocasião. "O momento é de compartilhar e a fala é de gratidão porque mais uma vez é uma demonstração de solidariedade e nossa cidade tem essa cultura do bem, em ser solidária com quem precisa. Hoje, com a presença do Valmir e da Silvia, estamos novamente oportunizando esse momento especial, perpetuando essa ação. Parabenizo também o Fundo Social, pela forma como conduz o trabalho feito em parceria com as entidades, as quais correspondem com nossos objetivos em benefício ao próximo. Obrigado a todos os envolvidos e à população", completou.

Entidades