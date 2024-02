Antes do início da festa, no entanto, a Prefeitura de Pontes Gestal irá promover o Baile da Rainha. O evento será realizado no dia 6 de abril, uma semana antes da festa, e as inscrições para meninas a partir de 14 anos já começaram e vão até dia 5 de fevereiro. A animação do baile fica por conta da dupla Humberto e Rafael e DJ Jhon.