O evento teve como objetivo sensibilizar secretários, gestores públicos e parlamentares sobre o impacto positivo da instalação de unidades de geração de energia solar fotovoltaica

publicado em 26/02/2024

O evento teve como objetivo sensibilizar secretários, gestores públicos e parlamentares sobre o impacto positivo da instalação de unidades de geração de energia solar fotovoltaica (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O Estado de São Paulo, detentor do maior número de consumidores ligados à produção e consumo de energia solar distribuída, com 434 mil unidades, e da maior potência instalada na geração de energia solar, com 3,5 GW de geração distribuída e 39 GW no total, está empenhado em disseminar o uso dessa matriz energética limpa entre os municípios da região.

Para atender a esse público, a Semil (Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística), em parceria com a Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), organizou o Encontro SP Solar. O evento teve como objetivo sensibilizar secretários, gestores públicos e parlamentares sobre o impacto positivo da instalação de unidades de geração de energia solar fotovoltaica e oferecer um guia para iniciar e viabilizar projetos desse tipo.

Durante o encontro, a Emae (Empresa Metropolitana de Águas e Energia) apresentou as modalidades de projeto, como on grid e híbrido, com acesso à rede das distribuidoras de energia, e off grid, sem conexão com a rede, geralmente em locais isolados, além das etapas necessárias, como estudo de viabilidade, pré-projeto, homologação, execução e comissionamento.

Segundo a Absolar (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica), em média, a administração pública é responsável por aproximadamente 7% do consumo de energia nos estados. No caso de São Paulo, mesmo liderando a utilização de energia solar em consumidores de pequeno porte, o setor público tem menos de 1% do seu consumo oriundo de usinas solares ou da geração distribuída.

A secretária do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, ressaltou a importância de dar subsídios a parlamentares e gestores municipais para focar na geração de energia solar. "Vimos que a energia solar tem um estímulo pelo estado muito forte, tem uma potencialidade muito grande, tem interesse de investidores, estados e municípios, então por que não juntar as pontas, deixando os projetos mais desenvolvidos para quando chegar a emenda, dar mais concretude?", questionou.

A subsecretária de Energia e Mineração da Semil, Marisa Barros, destacou que estruturar os projetos é um desafio dos municípios, principalmente os pequenos e médios, colocando o corpo técnico da Semil à disposição para viabilizar projetos e emendas.