O acontecimento teve lugar no quilômetro 258 da rodovia Euclides da Cunha

publicado em 28/02/2024

O primeiro acidente ocorreu em Fernandópolis, quando uma motocicleta foi atingida por um carro que seguia logo atrás (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Duas pessoas perderam suas vidas em dois acidentes de trânsito na noite de anteontem na região. O primeiro acidente ocorreu em Fernandópolis, quando uma motocicleta foi atingida por um carro que seguia logo atrás. O acontecimento teve lugar no quilômetro 258 da rodovia Euclides da Cunha.

Segundo informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motociclista, de 32 anos, não resistiu aos ferimentos causados pela colisão e faleceu no local. O condutor do veículo fugiu sem prestar socorro.

A polícia relatou que alguns quilômetros adiante, encontraram o veículo suspeito de causar o acidente parado, com o motorista desorientado. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro, foi detido, pagou fiança e posteriormente foi liberado.

O segundo acidente ocorreu no quilômetro 32 da rodovia Armindo Pilhalarmi, em Santa Albertina. Conforme informações da Polícia Rodoviária, um motorista de 52 anos perdeu o controle do veículo, que capotou e colidiu com uma árvore.