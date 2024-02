As atividades abrangeram desde podas de árvores em situações delicadas até o resgate de animais em apuros e a remoção de obstáculos que representavam riscos

publicado em 01/02/2024

A equipe da Defesa Civil não mediu esforços ao realizar podas de árvores em situações complicadas (Foto: Divulgação)

A equipe da Defesa Civil mobilizou-se em uma série de ações por todo o município para assegurar a segurança e bem-estar da população. As atividades abrangeram desde podas de árvores em situações delicadas até o resgate de animais em apuros e a remoção de obstáculos que representavam riscos.

A equipe da Defesa Civil não mediu esforços ao realizar podas de árvores em situações complicadas, priorizando áreas de risco de queda ou aquelas que obstruíam a passagem de pedestres e veículos.

Os agentes da Defesa Civil resgataram um tamanduá que estava preso na rede do gol, localizado no campo de São João do Marinheiro.

Em outra frente de atuação, a equipe da Defesa Civil removeu uma árvore que havia caído em uma estrada rural, obstruindo a passagem de veículos. A pronta intervenção evita transtornos e garante a mobilidade nas vias rurais, contribuindo para a fluidez do tráfego e prevenindo possíveis acidentes.