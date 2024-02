O evento, que ocorrerá entre os meses de março e junho de 2024, consiste em 10 reuniões regionais em diferentes cidades paulistas

publicado em 14/02/2024

Fernanda Cipriano

O TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) divulgou o calendário oficial da 28ª edição do Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais. O evento, que ocorrerá entre os meses de março e junho de 2024, consiste em 10 reuniões regionais em diferentes cidades paulistas, com o objetivo de difundir e debater boas práticas administrativas, além de esclarecer dúvidas relativas à gestão pública.

As reuniões, que contarão com a presença do Presidente do TCE, Renato Martins Costa, serão realizadas em Presidente Prudente (21/3), São José dos Campos (4/4), Sorocaba (8/4), Ribeirão Preto (11/4), Campinas (15/4), Santos (18/4), Bauru (25/4), São José do Rio Preto (16/5), Araraquara (23/5) e Araçatuba (6/6).

Durante os encontros, estarão presentes conselheiros, auditores, membros do Ministério Público de Contas, diretores e equipe técnica do TCE, que discutirão com prefeitos e agentes públicos temas como a nova Lei de Licitações e Contratos, repasses públicos ao Terceiro Setor e as vedações impostas por lei no último ano de mandato dos prefeitos.

Além das discussões, os prefeitos que comparecerem aos ciclos receberão compilações inéditas de dados, contendo um diagnóstico de suas respectivas cidades, baseado em informações de 2023 colhidas durante o levantamento realizado pelo TCE.