O caso aconteceu neste fim de semana na cidade vizinha e máquinas caça-níqueis foram apreendidas pelos policiais

publicado em 12/02/2024

Durante a operação, foram alvos quatro estabelecimentos comerciais suspeitos de abrigarem atividades ilegais de jogos de azar (Foto: Polícia Civil)

Fernanda Ciprianofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Civil de Fernandópolis desencadeou uma operação neste fim de semana, com o objetivo de identificar e fechar cassinos clandestinos, bem como coibir a prática de jogos eletrônicos em estabelecimentos comerciais relacionados a uma rede criminosa. Máquinas caça-níqueis foram apreendidas e a ação mobilizou dezenas de policiais.As investigações, conduzidas pelos policiais civis da coordenadoria do 1º e 2º Distrito Policial de Fernandópolis, com o apoio da Delegacia Seccional, DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), resultaram na deflagração da Operação Ultimate, que mobilizou 24 policiais civis e 08 viaturas.Durante a operação, foram alvos quatro estabelecimentos comerciais suspeitos de abrigarem atividades ilegais de jogos de azar. Como resultado das ações coordenadas, seis totens eletrônicos utilizados em jogos de azar foram apreendidos, juntamente com dois televisores, anotações manuscritas relacionadas aos jogos e uma máquina eletrônica de aposta à distância.Os homens envolvidos foram conduzidos às delegacias da cidade, onde foram lavrados os termos circunstanciados respectivos. Após prestarem esclarecimentos, os autores foram liberados, mediante a assinatura de termo de compromisso de comparecimento ao juizado especial criminal, quando notificados.