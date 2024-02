A festa na cidade vizinha terá início na sexta-feira (9) e seguirá até a terça-feira (13) com atrações para todos os gostos musicais

publicado em 06/02/2024

A cidade vizinha promete uma programação repleta de atrações musicais para todos os públicos (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Os foliões já podem começar se preparar, pois o Cardoso Folia está prestes a iniciar a contagem regressiva para cinco dias de celebração durante o Carnaval. A cidade vizinha promete uma programação repleta de atrações musicais, com diversão para todos os gostos.

O agito tem início na sexta-feira (9), e se estenderá até a terça-feira (13), com uma mistura de ritmos que promete contagiar o público. O Cardoso Folia será marcado por uma atmosfera de Carnaval, Open Cooler e, o melhor de tudo, entrada gratuita para todos os participantes.

A programação musical do Cardoso Folia foi elaborada para agradar a todos os gostos. Na sexta-feira (9), a festa será embalada pelos shows de Flavia Ferraz, Bonde do Barão e os Djs Old Boys, com uma noite animada. Já no sábado (10), o público poderá desfrutar do Open Farra, seguido pela dupla Sandra e Leonarda, e encerrando com a apresentação com o cantor Maikon Lincon.

O domingo (11) será marcado pelas apresentações de Kaik & Alessandro, Dj Ju Balbi e Dj Tiaguinho, que prometem manter a energia elevada. Além disso, a partir das 15h, a Matinê com Markinho Sema vai levar alegria os foliões mais jovens.

A segunda-feira (12) traz mais agitação, com o retorno de Markinho Sema ao palco, seguido pela presença de Bob & Shunt e Dj Tiaguinho. Para encerrar com chave de ouro, a terça-feira de Carnaval será embalada pela Matinê comandada pelo Dj Tiaguinho a partir das 15h.