publicado em 12/02/2024

(Foto: Prefeitura de Cardoso)

Fernanda Ciprianofernanda@acidadevotuporanga.com.brO Cardoso Folia, um dos mais aguardados eventos carnavalescos da região, continua nesta segunda-feira (12) com uma programação que promete animar ainda mais os foliões. A diversão está garantida com uma seleção de artistas de toda a região, com ritmo e alegria para todos os presentes.O palco do Cardoso Folia será novamente tomado pela energia contagiante de Markinho Sema, de Votuporanga, seguido pela presença de Bob & Shunt, e para manter a festa vibrante até o fim, o Dj Tiaguinho comandará as pick-ups, garantindo uma noite de muita folia para todos os presentes.E para aqueles que querem aproveitar até o último minuto deste Carnaval, a terça-feira (13) será embalada pela Matinê comandada pelo Dj Tiaguinho, a partir das 15h, comuma tarde de música e diversão para todas as idades.Desde sexta-feira (9), o Cardoso Folia tem proporcionado momentos inesquecíveis aos seus participantes. Na primeira noite, Flavia Ferraz, Bonde do Barão e os Djs Old Boys agitaram o público, prometendo uma noite memorável cheia de energia. No sábado (10), foi a vez de Open Farra, seguido pela apresentação da dupla Sandra e Leonarda, culminando com o brilhante encerramento do cantor Maikon Lincon.O domingo (11) não ficou para trás, com as apresentações de Kaik & Alessandro, Dj Ju Balbi e Dj Tiaguinho, mantendo o clima de festa ao longo de todo o dia.A Cidade FM 94,7 garante a folia em toda a região e realiza a cobertura 100% do evento da cidade vizinha.