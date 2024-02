O acidente ocorreu na rodovia Euclides da Cunha, em Santa Fé do Sul

publicado em 28/02/2024

O acidente ocorreu na rodovia Euclides da Cunha, em Santa Fé do Sul, nesta semana (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Uma batida entre um caminhão carregado com refrigerantes e uma carreta que transportava farelo de soja causou ferimentos no motorista e no ajudante do caminhão de bebidas. O acidente ocorreu na rodovia Euclides da Cunha, em Santa Fé do Sul.

A batida foi tão intensa que destruiu a cabine do caminhão de uma empresa de bebidas de Birigui, que chegou a sair da pista e quase tombar no acostamento. Os feridos foram socorridos e encaminhados para atendimento médico na Santa Casa e na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Santa Fé do Sul.