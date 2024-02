A abertura oficial do empreendimento na cidade vizinha acontecerá na próxima terça-feira (20) e atenderá toda a concessão da Elektro

publicado em 16/02/2024

A inauguração está prevista para acontecer no dia 20 de fevereiro na ETN Califórnia S/N (Foto: Divulgação/SunMobi)

Fernanda Cipriano

Já pensou você conseguir contratar um serviço de energia elétrica da mesma forma que você consegue acessar o seu filme favorito em um streaming ou na sua TV a cabo? É o que o mais novo investimento da SunMobi, junto com a GreenYellow, que vai inaugurar em Américo de Campos, promete e ainda irá fornecer energia para mais de 200 cidades da região.

A inauguração está prevista para acontecer no dia 20 de fevereiro na ETN Califórnia S/N, que fica nos Fundos Fazenda Águas Paradas, na zona Rural da cidade vizinha, onde serão detalhados valores dos investimentos, os municípios que poderão ser contemplados com os serviços e também como funciona a energia por assinatura.

O investimento na construção da Usina Solar foi realizado pela empresa GreenYellow, que está presente em diversos países pelo mundo, já a gestão de toda a Usina será feita pela SunMobi, que irá fornecer os benefícios da energia solar por meio da assinatura, sem precisar investir nos painéis solares.

De acordo com a empresa, com esse modelo, você assina um plano de assinatura de energia solar personalizado para o seu nível de consumo. A Sun Mobi cuida de toda a infraestrutura e operação para a geração da energia solar, sendo acessível e 100% digital para gerar economia e mais controle para seus clientes.

A empresa, injeta a energia solar gerada na rede da distribuidora, transformam essa energia em créditos que podem ser usados pelos assinantes da Sun Mobi, a partir disso a pessoa contrata o plano de energia solar por assinatura mais indicado para o nível de consumo. Após a adesão, os créditos energia serão abatidos direto na sua conta de luz.

O empreendimento atenderá pequenas e médias empresas em toda a área de concessão da distribuidora Elektro, representa um avanço significativo no setor de energia renovável no Noroeste Paulista.

A inauguração contará com a presença de autoridades públicas do município de Américo de Campos, bem como representantes das empresas responsáveis pelo projeto.