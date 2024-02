A Prefeitura de Votuporanga abriu licitação para realização dos trabalhos; agora faltam alguns detalhes para o início da obra

publicado em 31/01/2024

O trevo de acesso ao distrito de Simonsen receberá melhorias em breve (Foto: Câmara Municipal)

Daniel Marques

Em breve o trevo de acesso ao distrito de Simonsen, em Votuporanga, receberá melhorias. Serão executadas obras de infraestrutura urbana, sendo circuitos elétricos de baixa tensão e iluminação ornamental no local. O valor do investimento é de R$ 443.133,03.

A Prefeitura abriu licitação para contratação de empresa especializada, com empreitada global de materiais, mão de obra e equipamentos para prestação de serviços de instalações elétricas com elaboração de projeto para execução de obras de infraestrutura urbana no trevo. A empresa vencedora da concorrência foi a 2d Construções e Serviços LTDA, de São José do Rio Preto.

Ao jornal A Cidade a Prefeitura explicou que está prevista a instalação de cerca de 26 novos postes com luminárias de led e suporte para 1, 2 e 4 luminárias. Os recursos para a realização dos trabalhos foram conquistados pelo deputado federal Luiz Carlos Motta. “Essa obra tem grande relevância, pois, considerando as intervenções propostas nessa licitação, irá proporcionar mais segurança e amplificar a acessibilidade das vias em questão e, concomitantemente, melhorar a qualidade visual dos acessos das vias locais”, destacou o Poder Executivo.

No momento, a Secretaria de Obras está aguardando a finalização do processo contratual para poder emitir a ordem de serviço. Os trabalhos de melhorias no trevo estão previstos para durar quatro meses.

Criado em 24 de dezembro de 1948, o distrito de Simonsen, que fica a seis quilômetros na área urbana da cidade, também pode ser considerado um bairro pela proximidade com Votuporanga. Além disso, grande parte dos serviços básicos, os moradores precisam fazer no município.