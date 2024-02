Esse aumento acompanha o apontado pelo Ministério da Saúde, em dados publicados no último dia 5

publicado em 31/01/2024

Instalada no 8° andar do hospital, O HB é referência nacional em transplantes de órgãos e tecidos (Foto: Hospital de Base)

Fernanda Cipriano

O Hospital de Base de Rio Preto celebra um crescimento no número de transplantes realizados nos últimos 10 anos, registrando um aumento expressivo de 108%. Essa estatística acompanha a tendência nacional, como indicado pelo Ministério da Saúde em dados divulgados recentemente.

Instalada no 8° andar do hospital, a Unidade de Transplantes de Órgãos e Tecidos do HB é uma referência nacional nesse tipo de procedimento, tendo realizado cerca de 6.800 procedimentos desde o início de suas atividades em 1990. Com ênfase em transplantes de córnea, fígado, medula óssea, rim e coração (em crianças), o HB se destaca como um centro de excelência na área.

Em 2023, o país atingiu o melhor resultado em transplantes dos últimos dez anos, com 6.766 procedimentos realizados entre janeiro e setembro. No mesmo período, o HB contribuiu para essa estatística com 414 cirurgias, um aumento significativo em comparação com as 199 realizadas no ano de 2013.

Dentre os procedimentos realizados na última década, a medula óssea lidera como o tecido mais transplantado, totalizando 1.175 procedimentos. Em seguida, estão os transplantes de rim (1.122) e córnea (562), consolidando a diversidade e a eficácia dos serviços oferecidos pelo hospital.

O diretor executivo da Fundação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto (Funfarme), Dr. Jorge Fares, destaca a importância desse aumento não apenas em termos estatísticos, mas também como um impacto direto nas vidas das famílias que enfrentam desafios de saúde. Ele ressalta que o Hospital de Base consolida sua reputação como referência em transplantes na região, atraindo pacientes de diversas localidades em busca de tratamento especializado e de alta qualidade.

O nefrologista de transplante e Diretor do Centro de Transplantes de Órgãos do HB, Dr. Mario Abbud, explica que o aumento nos transplantes é resultado do represamento de pacientes na lista de espera durante a pandemia. Com a retomada dos transplantes pós-pandemia, os centros intensificaram suas atividades, sendo o HB uma peça fundamental nesse processo, atendendo uma vasta região administrativa.

A Unidade de Transplantes de Órgãos e Tecidos do HB, inaugurada em 2011, ocupa uma área total de 800m² e conta com 14 leitos em funcionamento para pacientes transplantados de rim ou fígado, oferecendo instalações comparáveis às dos principais centros nacionais e internacionais.