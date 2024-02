Também foi acertado que o prefeito encaminhará à Câmara um projeto para excluir os agentes políticos da correção anual de salários

publicado em 30/01/2024

O encontro foi marcado após uma série de acontecimentos que geraram polêmica em relação à proposta inicial (Foto: Prefeitura de Fernandópolis)

Fernanda Cipriano

Uma reunião entre o prefeito André Pessuto, vereadores e representantes do Sindicato dos Servidores Municipal foi realizada para debater a correção salarial anual dos servidores públicos. O encontro foi marcado após uma série de acontecimentos que geraram polêmica em relação à proposta inicial apresentada na última terça-feira (23).

A controvérsia teve início quando o prefeito protocolou um projeto na Câmara, no dia 23 de janeiro, propondo uma correção salarial de 3,71% a partir de 1º de janeiro, seguindo o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). No entanto, a proposta incluía a extensão do reajuste aos salários do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais.

Em resposta à reação dos vereadores, o prefeito retirou o projeto da Câmara no dia seguinte e convocou a reunião da quinta-feira (25). O descontentamento dos legisladores estava relacionado à extensão do reajuste aos agentes políticos.

Durante a reunião, ficou acordado que o índice de reajuste será de 4%, e a prefeitura está avaliando a viabilidade de aumentar o vale alimentação, que poderá variar entre R$ 320 e R$ 480. Além disso, foi acertado que o prefeito encaminhará à Câmara um projeto para excluir os agentes políticos da correção anual de salários. Esses cargos já são contemplados com correções quando os vereadores aprovam projetos fixando salários para o próximo mandato, conforme ocorreu no ano passado.